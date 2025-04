22.Apr.2025

Spillhistorie.no (ANF)







Spillhistorie: Interview mit den Entwicklern von Roguecraft (englisch)

Das norwegische Entwicklerduo Badger Punch Games hat in einem Interview mit Spillhistorie.no spannende Einblicke in die Entstehung ihres preisgekrönten Amiga-Spiels Roguecraft gegeben. Die beiden Entwickler, Ricki Sickenger und Henning Ludvigsen, lernten sich in den 1990er Jahren in der Demoszene kennen und arbeiteten später gemeinsam an dem MMORPG Darkfall Online. Mit Roguecraft gelang ihnen ein erfolgreicher Schritt zu den Wurzeln des Retro-Gamings.​



Im englischsprachigen Interview mit Spillhistorie berichten sie von der positiven Resonanz auf Roguecraft, das kürzlich den Preis für das beste Retrospiel bei den Debug Indie Game Awards im englischen Brighton gewann. Zudem geben sie einen Ausblick auf zukünftige Projekte, darunter mögliche Portierungen von Roguecraft auf Plattformen wie Sega Mega Drive, NES sowie moderne Systeme wie Steam und Nintendo Switch.​ (nba)



[Meldung: 22. Apr. 2025, 15:41] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]