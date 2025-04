25.Apr.2025

7-bit: Bluetooth-Adapter für Controlpads

7-Bit hat einen Bluetooth-Adapter namens Ryś BlueLink entwickelt, mit dem sich kabellose Controlpads von Microsoft (X Box One), Sony (PlayStation 4, PlayStation 3) und Nintendo (Joy-Con) am Amiga 500 und Amiga 1200 nutzen lassen. Ryś BlueLink hat ein OLED-Display, das es dem Benutzer ermöglicht, das Gerät zu konfigurieren und die Firmware über WiFi zu aktualisieren.



Wie der Entwickler Artur Gadawski uns berichtet, hatten Nutzer gezielt nach einem Interface gefragt, das drahtlose XBox- und Playstation-Pads unterstützt und speziell auf den Amiga zugeschnitten ist. Er verwendet dafür den lizenzierten BTstack von BlueKitchen. Die größte Herausforderung sei es gewesen, das Gerät kompakt und den Energieverbrauch so gering wie möglich zu halten.



Aktuell ist es nur beim polnischen Ableger von allegro für umgerechnet rund 60 Euro (plus Versand) erhältlich. (dr)



