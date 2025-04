Printmagazin: Amiga Germany, Ausgabe 14

"Amiga Germany" hat seinen Ursprung in einer gleichnamigen Facebook-Gruppe, das Magazin im A5-Format kümmert sich schwerpunktmäßig um die Spiele- und Demo-Szene auf dem Amiga. Die 14. Ausgabe mit rund 60 Seiten kann nun für 4,99 Euro (zzgl. Versand) vorbestellt werden. neben dem Titelthema "Gods" wird es unter anderem folgende Inhalte geben: Die bösen Raubkopierer – zwischen Szene, Idealismus und dunkler Diskette

Tinyus – der charmante Gradius-Klon für Zuhause

Disposable Hero – unterschätzter Shooter + Box-Art-Story

Amiga am Anschlag technische Meisterstücke: Effekte & pure Hardware-Magie

Im Fadenkreuz: Lightgun-Shooter von Operation Wolf bis Space Gun: Pixel-Action für schnelle Finger

Nachruf: Martyn Brown – eine Hommage an einen großen Amiganer

Jede Menge Erinnerungen, Retro-Gefühle & Community-Spirit!

und noch einiges mehr (cg)



[Meldung: 26. Apr. 2025, 23:57] [Kommentare: 0]

