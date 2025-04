29.Apr.2025









Lesestoff: Das kurze Commodore-Intermezzo von Thomas Rattigan

Der US-amerikanische Journalist und Autor David L. Farquhar schreibt auf seiner Website "The Silicon Underground" regelmäßig über Computer- und IT-Geschichte. In einer aktuellen Reportage umreißt er die kurze, aber bewegte Amtszeit von Thomas Rattigan als CEO von Commodore. Rattigan wurde 1985 von Pepsi zu Commodore gelockt und übernahm zunächst die Funktion des COO. Ihm wird die Initiierung der Erfolgsmodelle A500 und A2000 und die Rückkehr in die Gewinnzone zugeschrieben.



Thomas Rattigan, der im 1. April 1986 zum CEO befördert wurde, erlebte nur drei Wochen später, am 23. April 1987, sein abruptes Ende bei Commodore – von Irving Gould entlassen und von Sicherheitskräften aus dem Gebäude eskortiert, ohne Gelegenheit, persönliche Gegenstände mitzunehmen.



Farquhar schildert die Hintergründe dieser spektakulären Episode in Commodores Firmengeschichte und zeigt, wie Rattigan letztlich doch noch Genugtuung fand. (nba)



[Meldung: 29. Apr. 2025, 19:00]

