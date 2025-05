06.Mai.2025









Chat-Software: AmigaGPT 2.6.0

Cameron Armstrong hat mit AmigaGPT ein Chatprogramm geschrieben, das auf ChatGPT basiert. Die Software unterstützt die neuesten OpenAI-Modelle einschließlich der o1-Familie und ist ab AmigaOS 3.1 (einschließlich 4.1) sowie auf MorphOS lauffähig. Sourcecodes des Tools sind separat herunterladbar.



Jetzt ist die neue Version 2.6.0 mit folgenden Änderungen erschienen: Image-Modell "GPT Image 1" hinzugefügt

Chat-Modelle "GPT-4.1 mini" und "GPT-4.1 nano" hinzugefügt

Bilddaten werden jetzt direkt von OpenAI geholt, statt vom Dateiserver runterzuladen, um das Abrufen von Bildern zu beschleunigen

Fehlermeldungen können jetzt in einem Fenster angezeigt werden, wenn MUI die App noch nicht fertig initialisiert hat

Zeigt jetzt eine hilfreiche Fehlermeldung an, wenn man versucht, ein Bild zu erstellen, obwohl man nicht genug Credits in deinem OpenAI-API-Konto hat

M68k-Version mit zusätzlichen Optimierungen für schnelleren Code

Fehler behoben, bei dem AmigaGPT nach dem Senden mehrerer Chat-Nachrichten hängen blieb

Der Fehler bsdsocket.library, der unter MorphOS auftrat, wenn die App vor dem vollständigen Laden geschlossen wurde, wurde behoben

Absturz beim Umschalten der Sprachausgabe im Menü behoben

Absturz beim Generieren eines Bildes behoben, wenn OpenAI einen Fehler meldet Download: AmigaGPT.lha (2,25 MB) (nba)



[Meldung: 06. Mai. 2025, 20:52] [Kommentare: 0]

