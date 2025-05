MorphOS: Ankündigung von CellBasics

Mittels lediglich eines Screenshots kündigt der MorphOS-Entwickler Jacek 'jacadcaps' Piszczek in der MorphZone sein Programm "CellBasics" an. Die Abbildung zeigt die Erfassung von Adressen wie bei einer bloßen Datenbank, jedoch deutet neben dem Namen auch die Anmutung eher auf eine Tabellenkalkulation hin. Augenscheinlich lassen sich im derzeitigen Entwicklungsstadium bereits Zeilen und Spalten einfügen oder löschen, als Speicherformat dient CSV. (snx)



[Meldung: 14. Mai. 2025, 09:58] [Kommentare: 0]

