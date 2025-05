Programmierwettbewerb: Amiga 40 Tools Jam

Anlässlich des 40. Geburtstags des Amigas wird auf itch.io ein Programmierwettbewerb veranstaltet, bei dem es Geldpreise zu gewinnen gibt. Die tatsächlichen Preisgelder können sich bis zum Ende des Wettbewerbs noch ändern, Amiga-Fans sind aufgerufen hier mit Spenden weiterzuhelfen.



Für den Wettbewerb gelten folgende Regeln: Ihr dürft nur Tools einreichen, die in der Zeit gemacht wurden, in der dieser Jam geöffnet war.

Ihr müsst angeben, zu welcher Kategorie euer Beitrag gehört, und zwar mit 1 bis 5 Wörtern.

Ihr könnt mehr als einen Beitrag für den Jam einreichen, aber bitte reicht keine separaten Überarbeitungen desselben Tools als neue Beiträge ein.

Die Tools müssen auf einem echten oder emulierten Classic Amiga funktionieren, z.B. Workbench 1.0-1.3, 2.0-2.1, 3.0-3.9, oder Cloanto/AROS. Kein OS4.

Ihr könnt eine beliebige Programmiersprache und/oder einen beliebigen Compiler für den Beitrag verwenden.

Informationen über Systemanforderungen, Bugs, WIPs, ToDOs etc. müssen enthalten sein.

Eine Dokumentation über die Installation und/oder Verwendung muss enthalten sein.

Themen wie weicher und legaler Drogenkonsum, sexuelle Anspielungen, Glaube und religiöse Werkzeuge SIND erlaubt.

Beiträge mit bösartigem oder schädlichem Inhalt sind nicht erlaubt. Zum Beispiel harter Drogenkonsum, Pornografie, Selbstverletzung, Vergewaltigung oder fragwürdige psychologische oder religiöse Manipulationswerkzeuge (wie Rassismus, Provokation, Extremismus, Scientology usw.).

KEINE Kommentare oder Tools, die unhöflich, unflätig oder geschmacklos erscheinen. Es ist jedoch in Ordnung, Tools einzureichen, die gegen eine politisch korrekte Haltung zu verstoßen scheinen, wenn diese Tools als Scherz gemeint sind.

Der Organisator hat das Recht, alles und jeden zu kicken und zu verbieten.

Die Entscheidung des Organisators über die Gewinner des Wettbewerbs, die ausschließlich auf den von den Benutzern eingereichten Stimmen basiert, ist endgültig. (cg)



[Meldung: 15. Mai. 2025, 21:18] [Kommentare: 3 - 16. Mai. 2025, 11:26]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]