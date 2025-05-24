|25.Mai.2025
| OS4Depot-Uploads bis 24.05.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 24.05.2025 dem OS4Depot hinzugefügt:
libid3tag.lha dev/lib 640kb 4.1 ID3 tag manipulation library
libmad.lha dev/lib 796kb 4.1 MAD: MPEG Audio Decoder
libmpg123.lha dev/lib 7Mb 4.1 Library for decoding mpeg audio ...
libopus.lha dev/lib 6Mb 4.1 Codec for interactive speech and...
libopusenc.lha dev/lib 730kb 4.1 Provides a high-level API for en...
libopusfile.lha dev/lib 942kb 4.1 An API for decoding and seeking ...
libsdl_mixer.lha dev/lib 3Mb 4.1 SDL mixer library
libvpx.lha dev/lib 5Mb 4.1 WebM VP8/VP9 Codec library
arabic_console_device... dri/inp 3Mb 4.1 An arabic console device, line&a...
amiarcadia.lha emu/gam 11Mb 4.0 Signetics-based machines emulator
retroarch_cores_insta... emu/gam 244Mb 4.0 Cores for soon to be released Re...
reportplus.lha uti/mis 918kb 4.0 Multipurpose utility
(snx)
[Meldung: 25. Mai. 2025, 07:31] [Kommentare: 0]
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