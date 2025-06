17.Jun.2025









Podcast: The Retro Hour im Gespräch mit Petro Tyschtschenko

In der neuesten Folge des englischsprachigen "The Retro Hour" Podcasts (Episode 484) spricht Petro Tyschtschenko, ehemaliger Präsident von Amiga Technologies, über die turbulente Phase unmittelbar nach Commodores Zusammenbruch. Das Interview mit dem Titel "Inside the Fight to Save the Amiga" wurde live beim VCF East in New Jersey aufgezeichnet.



Tyschtschenko gibt einen Einblick in seine Bemühungen, den Amiga nach der Insolvenz von Commodore vor dem Aussterben zu bewahren. Er berichtet von verzweifelten Versuchen, Käufer zu finden, dem Verkauf von Amiga 1200 aus Lagerbeständen in Indien, rechtlichen Auseinandersetzungen und geheimen Hintergrunddeal – während gleichzeitig die Community den Geist der Marke lebendig hielt .



Das Gespräch beginnt etwa bei Minute 41:51 und bietet einen Blick hinter die Kulissen der Rettungsversuche. Einen Überblick über die neuesten Retro-News gibt es zu Beginn der Episode. (nba)



[Meldung: 17. Jun. 2025, 01:37]

