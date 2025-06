20.Jun.2025









Emulator-Hardware: Update 46.1.1131 für A1200NG und A600GS

Für AmigaKits Emulator-Plattform A600GS und das ARM-basierte Motherboard A1200NG ist ein weiteres Software-Update erschienen, das registrierten AmiSphere-Kunden zum Download zur Verfügung steht und folgende Änderungen beinhaltet:



Die Videowiedergabefunktion (amiga-news.de berichtete) wird nun in diesem Update zusammen mit einer neuen Version von PlayMP3 und UnArchiver veröffentlicht. Die weiteren Änderungen im Detail:



SystemV46 Add PlayVideo version 46.4

Update PlayMP3 to version 46.6

Update UnArchiver to version 46.3

Update smb2fs to version 53.10

Update FileSysBox to version 54.6

regina.library updated to 4.0 along with associated RexxMast Programs Add Viva_Amiga_trailer.mp4

PPaint updated to better support regina based REXX . Work in progress A600GS/A1200NG Add ArmMPGFile backend for playing avcodec supported video formats.

Updates to installation system to enable remote install of avcodec and dependencies (dr)



