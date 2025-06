macOS: Amiga-Tools Send2adf und ADF.inder V1.0.494

Mit Send2adf und ADF.inder werden macOS-Nutzern zwei kleine Programme an die Hand gegeben, mit denen alle Dateien eines ausgewählten Verzeichnisses in eine ADF-Datei geschrieben werden bzw. man sich die Inhalte einer ADF-Datei anzeigen lassen kann (amiga-news.de berichtete). Nun hat der Entwickler einige Verbesserungen vorgenommwn. Eine Übersicht:



In generel create blank images

add files

set volume's name File management is now complete open OFS/FFS images

add files

delete files/folders/

create folders/subfolders

rename files/folder

save as

recently opened disks support Utilities view file content with hex/text viewer

Sorting A-Z & Z & A

Sorting by file size

Export files

Text editor Disk Management Disk stats

Open multiple disks using tabs within the same window or isolated windows Preferences Remember window size and location

Default to tab view (dr)



[Meldung: 23. Jun. 2025, 06:41] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]