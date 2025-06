APC&TCP: Merchandising-Artikel zum 40. Amiga-Geburtstag

Pressemitteilung: "Der Amiga wird bald 40 Jahre alt und wir haben lange überlegt, was man denn so machen könnte. User, die auf der ARC waren oder Fotos von der ARC gesehen haben, wissen bereits, um was es geht. :)



Red Aqua Media hat bereits letztes Jahr Jahr für uns ein, wie wir finden, wunderschönes Motiv zum 40-jährigen vom Amiga für Merchandising entworfen. Das haben wir natürlich genutzt, und ab sofort sind fast zwanzig "40-Years-Amiga"-Merchandising-Artikel in unserem Onlineshop verfügbar. Je nachdem, ob weitere Wünsche eingehen oder wir noch gute Idee haben, wird es im laufe des Jahres noch weitere "40-Years-Amiga"-Produkte geben." (snx)



[Meldung: 29. Jun. 2025, 06:20] [Kommentare: 0]

