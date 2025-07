12.Jul.2025









Marke Eigenbau: Programmierbares ROM-Modul KickSmash32, Version 1.8

KickSmash32 ist ein Kickstart-ROM-Ersatzmodul, das sowohl direkt unter AmigaOS als aber auch via USB-C von Linux aus programmiert werden kann und acht Flash-Bänke für unterschiedliche ROM-Dateien zur Verfügung stellt. Seit der Version 1.6 werden die Modelle Amiga1200, Amiga 3000 und 4000, als auch Amiga 4000CR und Amiga 3000T unterstützt.



Die nun veröffentlichte Version 1.8 bietet folgende Änderungen:



hostsmash Now replays Kicksmash output to user when flash programming failure occurs. This will allow one to see an error that the Kicksmash FW emitted..

Improved auto byte order swapping to detect more ROM types ROM switcher Fixed bug where clicking + or - for Long Reset settings was broken.

Spacebar now switches between PAL and NTSC. Kicksmash FW Worked around flash chip bug (0x90 to address 0x55) again.

Fixed flash programming bug which caused missed data from the USB host. This bug was introduced at the workaround for the M29F160 flash chip bug.

Added "set sw_timeout" command to set the ROM Switcher timeout

Added "set sw_bank" command to set the ROM Switcher bank smash Added "set sw_timeout" command to set the ROM Switcher timeout

Added "set sw_bank" command to set the ROM Switcher bank Documentation Updated FAQ to give better reason why to use Kicksmash.

Updated FAQ with specific example of upgrading Kickstart to 3.2.3.

Miscellaneous updates to the FAQ.

Improved grammar in HW build and programming instructions.

Updated SW hostsmash, smash, and smashftp documentation. (dr)



