25.Jul.2025









Spillhistorie: Interview with Fredrik Liljegren zu Pinball Dreams (englisch)

Das norwegische Gamesmagazin Spillhistorie hat ein interessantes, englischsprachiges Interview mit Fredrik Liljegren veröffentlicht, in dem der Mitgründer von Digital Illusions (später DICE) ausführlich über die Entwicklung des Amiga-Klassikers Pinball Dreams berichtet. Liljegren nimmt dabei die Anfänge des Spiels unter die Lupe, von den Ursprüngen in der Demoszene über das technische Konzept bis hin zur Auswahl eines Publishers.



Er beschreibt, wie das Team durch ein ungewöhnliches Design - vertikal scrollende Spielfelder über mehrere Bildschirme - echte Flipper-Tische originalgetreu simulieren konnte. Das Ergebnis: realistische Ballphysik, beeindruckende Grafik und Sounddesign sowie ein unerwarteter Erfolg mit über 650.000 verkauften Einheiten im ersten Jahr. Dabei entstand das Spiel vollständig in der Freizeit, was die lange Entwicklungszeit von über vier Jahren erklärt. Zudem spricht er über frühe Strategien gegen Raubkopien - etwa spezielle Crack-Detektoren, die variable Ballphysik oder Score-Einflüsse für kopierte Versionen einführten.



Das Interview bietet nicht nur historische Einblicke, sondern auch persönliche Erinnerungen und einen Blick hinter die Kulissen. (nba)



[Meldung: 25. Jul. 2025, 21:33] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]