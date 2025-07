28.Jul.2025









AmigaOS 4: DTP-Programm CompressionOS4 0.60 (Beta)

Achim Pankallas DTP-Programm CompressionOS4 erlaubt das Plazieren von Grafiken und Texten auf Druckseiten und generiert daraus PDF-Dokumente, ein deutsches Handbuch wird mitgeliefert. Neuerungen seit der Betaversion 0.50: Neue Funktion: Verkettete Textboxen

Optimierungen

Nun wird ein Rahmen beim Einfügen von Seitennummern angezeigt

Kein defektes Dokument mehr nach Abbruch des Beendens des Programmes

Hoffentlich kein komisches Lasso mehr bei mehrfacher Selektierung

Merkt sich nun die letzte Arexx-Auswahl

Compression kann nur einmal gestartet werden

Nun wird auch PPaint7 mit ARexx-Skripten unterstützt

Nur noch in der Größe veränderbare Objekte haben zwei Griffpunkte zur Markierung

Werden beim Verändern der Größe die Seiten verlassen, so wird der alte Zustand wieder hergestellt

Fehler in der Lasso-Fkt. korrigiert

Elemente werden beim Verschieben aus der Seite gelöscht

Verlässt die Mausspitze beim Verschieben die Seite, so wird auch da der alte Zustand wieder hergestellt

Kleiner Rahmen um die Seite (dr)



[Meldung: 28. Jul. 2025, 14:29] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]