28.Jul.2025

Jens Schönfeld (E-Mail)







Flickerfixer/Scandoubler: Indivision ECS V4 Software 1.1 (Beta), P96-Treiber

Individual Computers stellt für den seit diesem Monat erhältlichen Scandoubler/Flickerfixer Indivision ECS V4 ein Software-Update zur Verfügung. Jens Schönfeld schreibt:



Config tool V1.1 (ein release Kandidat) enthält den aktuellen Core mit Framebuffer Modus und 2D Beschleunigung. Neu ist, dass das Tool sich beschwert, wenn es auf einem RTG.-Screen geöffnet wird. Wenn P96 aktiv ist, hat es alle Kontrolle über Indivision ECS V4 übernommen, und es gibt für das Tool keine sinnvolle Möglichkeit mehr, Daten für Screenmodes einzustellen oder zu erfassen. Das Configtool macht wirklich nur Sinn wenn es auf einem nativen Screen gestartet wird.



Starten Sie das Tool und erstellen als Erstes eine Rettungsdiskette. Danach wählen Sie "Flash Firmware" aus dem drop-down Menü: Drücken und halten Sie die rechte Maustaste und bewegen den Mauszeiger über den "Firmware"-Test in der Titelzeile des Bildschirms. Der Bildschirm wird beim Update schwarz und der Monitor verliert die Synchronisation - das ist normal. Das Update dauert ca. 15 Sekunden und darf nicht unterbrochen werden. Warten Sie einfach bis das Bild wieder da ist. Der neue Core ist sofort aktiv, was auch sichtbar ist an der Versionsnummer die im OSD angezeigt wird.



Ich habe auch ein kleines Archiv mit dem aktuellen P96-Treiber ins Wiki gestellt. Wer eine bestehende P96-Installation hat kann den Treiber einfach ins Verzeichnis libs:Picasso96/ kopieren. Dieser Treiber verwendet den neuen Blitter und beschleunigt auch die Übertragung in den Framebuffer, wenn eine ACA500plus mit HW ID $0B verwendet wird. Diese Version wird aktuell standardmäßig ausgeliefert. In einigen Wochen liefern wir aber auch einen JTAG Updater, der jede ACA500plus seit Auslieferungsjahr 2016 auf diesen Stand bringen kann. Dieser P96 Treiber sollte mit Version 3.2.0 oder höher von P96 funktonieren - der Kauf der neuen Version ist also für die Teilnahme an diesem Betatest nicht erforderlich, wenn Sie P96 zwischen Dezember 2020 und heute schon gekauft haben. (cg)



