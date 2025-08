RTG-Treiber: P96 3.6.0

Pressemitteilung: Die neue Version 3.6.0 des Amiga-RTG Systems P96 enthält neue Treiber für Matrox Karten (Dank am Tim Schattkowski!), Radeon R200 Karten von ATI, sowie die Budget-Versionen der RageXL Karten mit 32-Bit Interface, die sehr preiswert zu haben sind.



Der Treiber für den RTG-Modus von Indivision ECS V4 nutzt jetzt den Blitter für praktisch alle OS-basierten Grafikfunktionen. Der Blitter ist eine große Neuerung im Featureset von Indivision ECS V4, denn zur Hauptfunktion "Flickerfixer" kommt nun die Funktion "Grafikkarte", und die Leistung ist nun vergleichbar mit Z2-Grafikkarten der 1990er Jahre. Eine Übersicht über die Details über viele weitere Bugfixes und Neuerungen sind im P96-Artikel unseres technischen Wiki zusammengefasst.



Die neue Version von P96 wird aufgrund anhaltender Datenbankprobleme mit diesem Shopsystem weiterhin per e-Mail ausgeliefert. (cg)



