|11.Aug.2025
| Musiktipps
Für den Start in die neue Woche möchte wir unseren Lesern ein paar Musiktipps präsentieren:
'LukHash' ist ein Musiker, der in Edinburgh (Schottland) lebt. Er selbst beschreibt seine Musik als "Fusion aus digitalem 8-Bit-Chaos und 80er-Jahre-inspirierter Synthesizer-Musik, kombiniert mit modernen Sounds und Cyberpunk-Ästhetik." Sein gerade veröffentlichtes Chiptune heißt Patch It!.
Alex Menchi hatte für die diesjährige Revision den Track "Positive Mind" geschrieben (Video).
Grazia Pizzuto ist Kirchenmusikerin in Bonn und unterrichtet Klavier und Improvisation. Darüberhinaus betreibt sie einen YouTube-Kanal, in dem sie Klavierarrangements von Spielemusiken präsentiert, unter anderem auch von Amigaspielen. Dieses Mal vom Spiel The Ninja Warriors - Video.
Bert 'D4XX REMIX' Brüggemann hat ein noch nicht komplettes Album von Jim-Power-Musiken neu abgemischt und bisher drei Tracks veröffentlicht.
Last but not least hat Carlos Gimeno für die diesjährige Posadas-Demoparty den Track "30 years of party" veröffentlicht (Video). (dr)
[Meldung: 11. Aug. 2025, 06:26] [Kommentare: 1 - 11. Aug. 2025, 10:28]
