|11.Aug.2025
| Spieleankündigung: Isometrisches Arcade-Abenteuerspiel Lumo
Seit bereits über einem Jahr haben wir in mehreren Meldungen über ein von Nivrig Games begonnenes Spieleprojekt berichtet: die Portierung eines isometrischen Arcade-Abenteuerspiels auf den Amiga. Nun haben Thalamus Digital und der Entwickler bekanntgegegen, dass es sich dabei um die Portierung des Spiels Lumo handelt.
Wie uns Nivrig Games schreibt, sei die Amiga-Portierung zu etwa 50 % fertig, mit bisher über 200 Räumen und 50 verschiedenen Objekttypen, mit denen man interagieren kann (letztes Vorschau-Video). Ein genaues Veröffentlichungsdatum könne er aber noch nicht nennen. Auf der Patreon-Seite von Thalamus Digital werden regelmäßig Entwicklertagebücher veröffentlicht.
Das Spiel läuft derzeit mit 32 Farben auf einem A500 mit 1 MB Chip-RAM. Final werden vermutlich 2 MB Gesamt-RAM benötigt werden. (dr)
[Meldung: 11. Aug. 2025, 22:38] [Kommentare: 0]
