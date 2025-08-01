|ENGLISH VERSION
|12.Aug.2025
Dániel Völkel via Facebook
| Diskmag: Amiga Rulez 25-01
Die fünfte Ausgabe des auf deutsch und englisch erscheinenden Diskettenmagazins "Amiga Rulez" kommt mit dem Titelthema TRON und einem bunten Mix aus Spielethemen, Interviews sowie dem Abschluss der Artikelserien zu Warlord, dem SysOp der Celtic Cross BBS, und zu Radio PARALAX. (nba)
[Meldung: 12. Aug. 2025, 11:40] [Kommentare: 0]
|
