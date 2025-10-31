Veranstaltung: 26. Amiga-Meeting Nord in Neumünster

In diesem Jahr findet zum 26. Mal das Amiga-Meeting Nord in Neumünster statt. Austragungsort ist wieder das "Kiek in!" (Gartenstraße 32 in 24534 Neumünster). Das Meeting beginnt am Freitag, den 31.10.2025 gegen 12 Uhr, und endet am Sonntag, 2.11.2025 am frühen Abend.



Das Kiek-In hat den Veranstaltern in diesem Jahr erstmalig und zu den gleichen Konditionen wie im Erdgeschoss den großen Saal im Dachgeschoss zur Verfügung gestellt, der mit 360 Quadratmetern fast die doppelte Größe hat. Zusätzlich steht für die Präsentationen ein weiterer, abgetrennter Raum in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. Dadurch hat jeder Teilnehmer deutlich mehr Platz zum Aufbau, und auch die Händler haben mehr Präsentationsfläche. Weitere Aktionen sind geplant. Neben den obligatorischen Aktionen, wie Präsentationen von neuer Hard- und Software und eine Demoshow im großen Saal gibt es wieder einen Spielewettbewerb.



Ein Netzwerk mit Internetzugang über LAN und W-LAN wird zur Verfügung stehen sowie ein NAS für die "Datensammlung" der traditionellen Party-DVD (oder USB-Stick). Die Teilnehmer müssen bitte wie gehabt Steckdosenleisten und entsprechend lange Netzwerkkabel (möglichst 5 - 10 m) mitbringen.



In den nächsten Tagen werden Entwickler, Shops und VIPs kontaktiert und zum Meeting eingeladen. Die Veranstalter werden auf der Meeting-Homepage berichten. Händlern und Entwicklern wird ein Nachlass von 20% auf die Übernachtungspreise geboten, wenn sie ihre Amiga-Produkte auf dem Meeting präsentieren oder anbieten.



Die sonstigen Preise und Buchungsmöglichkeit werden in Kürze auf der Homepage des Amiga-Meeting Nord veröffentlicht. Wie immer gilt, dass ein entsprechendes Kontingent beim Hotel gebucht wurde und das übernachtende Teilnehmer bitte nur über die Amiga-Meeting-Homepage und nicht über die Seite des Hotels ihre Zimmer buchen sollen. Nur dann erhalten sie den Vorteil der günstigeren Preise inklusive Verpflegung. (nba)



