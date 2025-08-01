amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

13.Aug.2025



 Podcast: The Retro Hour - The Story of Worms with Andy Davidson
Für die Ausgabe 492 des Retro-Hour-Podcasts wurde unter dem Titellink ein Interview mit Andy Davidson geführt, dem Programmierer von Worms, das demnächst ein Update erfährt. (snx)

[Meldung: 13. Aug. 2025, 11:50]
.
.