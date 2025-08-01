|ENGLISH VERSION
|14.Aug.2025
(ANF)
| Podcast: "Stay Forever" diskutiert die Geschichte des Amigas
In drei Folgen (1, 2, 3) behandelt der Podcast "Stay Forever" die Geschichte des Amiga: Von der Entstehung über die Hochphase als erfolgreicher Spiele-Computer bis zum Niedergang. (cg)
[Meldung: 14. Aug. 2025, 21:35] [Kommentare: 0]
|
