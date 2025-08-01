amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

14.Aug.2025



 Emulator: Mame106Minimix 1.6
Mame106Minimix ist eine Portierung des Multiple Arcade Machine Emulator auf AmigaOS 3, der einen sehr schnellen 68k-Rechner voraussetzt - der Autor hat in erster Linie PiStorm-Karten im Visier. Änderungen in Version 1.6:
  • added prefs to inverse axis
  • tested pcgameport propjoy
(cg)

[Meldung: 14. Aug. 2025, 21:50] [Kommentare: 0]
