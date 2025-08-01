16.Aug.2025









AmigaOS 4: clib4 2.0.0

Andrea 'afxgroup' Palmatè arbeitet mit clib4 an einer Variante der offiziellen ADTools-clib2, die spezifisch für AmigaOS 4 sein soll, um leichter zu pflegen zu sein und vor allem Funktionen zu ergänzen, die auf Original-Amigas schwierig zu implementieren sind. Die wichtigsten Änderungen in Version 2.0.0: Memory allocator: overhauled. wmem now supports aligned allocations (e.g., memalign / posix_memalign).

Pthreads: heavily optimized. Semaphores were replaced with mutexes where appropriate. Thread-local storage (TLS) operations are now much faster thanks to targeted inline assembly.

I/O: fixes and speedups to stdio/unistd paths; performance now closely matches newlib’s.

Startup: fixed issues when launching programs from Workbench tooltypes. Note: existing programs may need to be recompiled.

ctype: fully rewritten; up to ~80% faster.

Environment: getenv() / setenv() reimplemented for higher performance.

Misc: numerous additional fixes and improvements. (cg)



[Meldung: 16. Aug. 2025, 23:32] [Kommentare: 0]

