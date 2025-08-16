|ENGLISH VERSION
|
|17.Aug.2025
| MorphOS-Storage-Uploads bis 16.08.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 16.08.2025 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
AmiModRadio_1.1.lha Audio/Players Play modules from Inter... Tilt-n-Roll_1.2.0.lha Games/Action Port of Tilt-n-Roll (CP... CardsMakingKit_2.30.lha Games/Card A little kit to make yo... CDogs-SDL_2.3.1.lha Games/Shoot2D Classic overhead run-an... Janggi_1.0.lha Games/Think Korean chess program UC... AmigaGPT_2.9.0.lha Misc App for chatting to Cha... Wayfarer_10.5.lha MorphOS-update Wayfarer is the latest ... Easy2Install_1.2.lha Network/PackageManager A package manager to do...(snx)
