amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
20.Aug.2025



 Guru Meditation: Abstürze analysieren mit Insight
Insight ist ein über die Workbench oder die Befehlszeile aufrufbares Programm, das automatisch das LastAlert-Array des Systems nach den jüngsten Fehlern durchsucht, diese anzeigt und bereits eine Datenbank von über 200 bekannten Fehlern mitbringt, welche man auch absturzunabhängig im "Guru-Modus" erlernen kann. (snx)

[Meldung: 20. Aug. 2025, 15:50] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.