|20.Aug.2025
| AmigaOS 4: AmigaGCConDocker 3.0.1
Für AmigaOS-4-Entwickler steht ein neues Docker-Image für Windows, Linux oder Mac OS zur Verfügung, welches - wie der Name bereits sagt - Entwicklerwerkzeuge bereitstellt. Neben dem GCC 11.5.0 sind bspw. die binutils 2.40, ein SDK für das neue Qt 6.2.0 und clib4 2.0.0 enthalten. (snx)
[Meldung: 20. Aug. 2025, 15:51]
|
