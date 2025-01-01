TINAPAMA: Programme aktualisieren leichtgemacht

Das neue Programm des AmiModRadio-Programmierers 'Tygre', TINAPAMA, "ist kein Paketmanager", wie das Akronym verrät, erleichtert aber ebenfalls das Aktuellhalten des Software-Bestands. Dies geschieht für einzelne Programme oder ganze Gruppen per einfachem CLI-Befehl und kann, wenn man mehrere Amigas besitzt, auch zentral angestoßen werden.



Wie genau bei jedem Programm verfahren werden soll und wo im Internet die jeweiligen Updates zu finden sind, regelt eine Beschreibung im betreffenden Verzeichnis, beispielsweise die Datei "AmiModRadio.tinapama" am Installationsort dieses Musikabspielers. Existieren beim Aufruf neuere Dateien als die bereits installierten, wird die Aktualisierung vorgenommen. Für eine ganze Reihe von Programmen gibt es bereits vordefinierte Tinapama-Beschreibungen, ansonsten erstellt man sie sich selbst anhand der unter dem Titellink aufgeführten Parameter. (snx)



[Meldung: 24. Aug. 2025, 07:45] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

