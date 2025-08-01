29.Aug.2025









Vorschau-Video: Emu68 V1.1 mit Dumpster-Feature

In einem Vorschau-Video demonstriert Michal Schulz anhand des Bootvorganges von macOS 8.1, wie das Dumpster-Feature in der kommenden Version 1.1 von Emu68 die Performance verbessert: dauerte der Bootvorgang mit deaktiviertem Dumpster noch 84 Sekunden, verkürzte er sich nach Aktivierung auf 28 Sekunden.



Wie der Entwickler erläutert, ist "Dumpster eine neue Methode zum Löschen und Wiederverwenden von JIT-Befehlscaches in Emu68. Anstatt sie direkt nach dem Cache-Flush zu löschen, werden sie später wiederverwendet, wenn sich der Speicher des JIT-Blocks nicht geändert hat.



Der Effekt ist hier sichtbar – macOS leert ständig den CPU-Befehlscache und auch den JIT-Cache von Emu68. Mit aktiviertem Dumpster verkürzt sich die Startzeit von macOS drastisch. Der Effekt ist unter macOS 7.5 noch ausgeprägter.



Dies ist ein Work-in-Progress – es gibt noch einige Dinge zu tun, bevor es veröffentlicht wird." (dr)



[Meldung: 29. Aug. 2025, 05:58] [Kommentare: 0]

