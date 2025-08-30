amiga-news ENGLISH VERSION
31.Aug.2025



 MorphOS-Storage-Uploads bis 30.08.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 30.08.2025 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
RNOSoundboard_1.0.lha     Audio/Players             Soundboard application
Caveman_1.03.lha          Games/Misc                Adaptation of Caveman g...
Foundation-patch.lha      Games/Patch               A patch that fixes some...
Block-puzzle_1.0.lha      Games/Tetris              Block-puzzle_1.0.lha
(snx)

[Meldung: 31. Aug. 2025, 08:16] [Kommentare: 0]
