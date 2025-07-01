|ENGLISH VERSION
|
|05.Sep.2025
| Web-Browser: NetSurf-Entwicklerversion 3.12, Build 6872 für AmigaOS 3 und 4
Mitte Juli hatte Artur Jarosik die Version 3.11 seiner Amiga-Portierung des Web-Browsers NetSurf veröffentlicht. Seine Ausführung nutzt SDL, lediglich die Voreinstellungen sind MUI-basiert. Im Gegensatz dazu ist Chris Youngs NetSurf-Version ReAction-basiert. Mit der heute veröffentlichten Entwicklerversion 6872 der Version 3.12 für AmigaOS 3 bzw. AmigaOS 4 hat Chris Young seine Arbeit an einer Reihe von Fehlerkorrekturen vorerst abgeschlossen, die vor allem die Version für AmigaOS 3 erheblich aufwertet.
So sollten die meisten Bildfehler der OS3-Version für 16/24-Bit-Bildschirme behoben und die Verarbeitung von Bildern grundsätzlich verbessert sein. Auch im im 8-Bit-Modus (und für JPEGs) wurden die Farben korrigiert und Alpha-Blending hinzugefügt.
Unserem ersten Test zufolge (Amiga 1200 mit PiStorm-lite) läuft die Version sehr stabil und verhältnismäßig zügig, auch wenn sie an die Performance von IBrowse nicht ganz heranreicht. Im Test fühlte sich die Arbeit auf einem16-Bit-Workbenchscreen schneller an als unter einem 8-Bit-Bildschirm. Farben und Hintergünde werden korrekt dargestellt. Auch das Scrollen wurde verbessert, obgleich hier im Gegensatz zur OS4-Version kein stufenloses Verschieben des Fensterinhalts möglich ist. (dr)
[Meldung: 05. Sep. 2025, 23:02] [Kommentare: 0]
