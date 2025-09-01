amiga-news ENGLISH VERSION
09.Sep.2025
tom's HARDWARE


 Computerhistorie: Microsoft veröffentlicht Quellcode seines BASIC-Interpeters
Der BASIC-Interpreter, der 1975 unter Bill Gates und Paul Allen für den Altair 8800 entstand und den Grundstein für Microsofts Softwaregeschichte legte, ist nun unter der MIT-Lizenz auf GitHub verfügbar. Dieser historische Quellcode war später in angepasstem Zustand das Herzstück von BASIC-Versionen auf populären Heimcomputern wie Commodore PET, VIC-20, C64 und Apple II.

Auch für die Amiga-Community könnte die Veröffentlichung von besonderem Interesse sein: Der AmigaBASIC-Interpreter, mitgeliefert in AmigaOS 1.1 bis 1.3, war das einzige Softwareprodukt, das Microsoft jemals direkt für den Amiga entwickelte. Er basierte strukturell auf Microsofts BASIC-Implementierung, allerdings mit Anpassungen an Grafik- und Soundfähigkeiten der Plattform. (nba)

[Meldung: 09. Sep. 2025, 10:56] [Kommentare: 0]
.