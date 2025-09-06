|13.Sep.2025
| Emulation: FS-UAE-Launcher 3.2.20
Frode Solheim hat ein Update des zu FS-UAE gehörenden Launchers veröffentlicht, das folgende Änderungen mitbringt:
- Improved fusion dark theme.
- Automatically use fusion dark theme if Windows or macOS in dark mode.
- Arcade: Fixed error with Texture getting multiple size args.
- Prefer X11 over Wayland because Qt still seems to work better with X11.
- Netplay server improvements [ztronzo].
- PyQt6 support [BluewizardNet].
- Build ARM64 versions also via GitHub.
- Package the Launcher slightly differently.
- Update build scripts to not depend on bash (better on Windows).
- Other Minor code cleanup and bug fixes, remove use of pkg_resources.
[Meldung: 13. Sep. 2025, 23:43] [Kommentare: 0]
