14.Sep.2025



 AROS-Archives-Uploads bis 13.09.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 13.09.2025 den AROS-Archiven hinzugefügt:
python-2.7.18.x86_64-aros... dev/lan 34Mb  python-2.7.18.x86_64-abiv11
libmpg123.x86_64-aros-v11... dev/lib 2Mb   Library for decoding mpeg audio ...
beebase-multi-1.2-.lha       off/dat 10Mb  Programmable relational database...
(snx)

[Meldung: 14. Sep. 2025, 06:34] [Kommentare: 0]
