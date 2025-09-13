amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

14.Sep.2025



 Aminet-Uploads bis 13.09.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 13.09.2025 dem Aminet hinzugefügt:
BeeBase-1.2.lha                biz/dbase  9.5M  VAR Programmable relational...  
North.lha                      dev/blitz  351K  OS3 A game template for Ami...           
evo.lha                        dev/e      707K  OS3 E-VO: Amiga E Evolution                  
REDPILLGameCreator.lha         dev/misc   8.3M  OS3 Game Creator with AGA s...            
xad_PackDir.lha                dev/src     24K  OS3 PackDir xadmaster clien...                 
Keymap_SP_FS-UAE_MBP.lha       driver/inp   2K  GEN Spanish keymap for FS-U... 
ScummVM_AGA_060.lha            game/misc   55M  OS3 Amiga port of ScummVM 2...      
AmiArcadia-OS4.lha             misc/emu    11M  OS4 Signetics-based machine...        
AmiArcadia.lha                 misc/emu    10M  OS3 Signetics-based machine...        
AmiArcadiaMOS.lha              misc/emu    10M  MOS Signetics-based machine...        
DOSBox_AGA.lha                 misc/emu   1.0M  OS3 Amiga port of DOSBox                     
RetroArchWos.lha               misc/emu    44M  WUP RetroArch for WarpOS                     
YBSOgg.lha                     mods/32bit 2.1M  GEN 16bit 6ch Amiga Rock Ba...   
YBS.lha                        mods/8voic 735K  GEN 16bit 6ch Amiga Rock Ba...   
bloodwind.zip                  mods/crash 2.4M  GEN Minimalist dnb. 6 ch 16...           
SMore_1.4.zip                  text/show    4K  OS3 Display texts, document...      
ltx-cb13.lha                   util/boot    7K  OS3 CBoot v1.3 - Ultimate B...      
MuFastZero.lha                 util/boot  168K  OS3 MuLib Zero Page remappe...
PathAss.lha                    util/cli    14K  OS3 Vintage multi-assign to...      
IdentifyLib_FR.lha             util/libs   22K  GEN French catalog and docs... 
MMULib.lha                     util/libs  814K  OS3 Library to ctrl the MC6...           
MuMin.lha                      util/libs   71K  OS3 Minimal MuLib archive f... 
AmigaGPT.lha                   util/misc  4.3M  VAR App for chatting to Cha...              
VATestprogram.zip              util/misc  9.2M  OS3 Versatile Amiga Testpro...
[Meldung: 14. Sep. 2025, 06:34]
.
.