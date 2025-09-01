amiga-news ENGLISH VERSION
16.Sep.2025



 Pacman trifft auf Asteroids: Arcade-Spiel "Jurl" in Entwicklung
Mit "Jurl" ist ein neues Action-Game in Entwicklung, das in einer frühen Version angespielt werden kann und Elemente von Pacman und Asteroids verbindet. Ziel ist es, alle Weltraum-Diamanten einzusammeln, während man Alien-Gegnern ausweicht.

Jurl ist derzeit im Early-Access-Status, das heißt es ist spielbar, aber Schwachpunkte wie Probleme bei der Kollisions­erkennung und ein paar grafische Bugs sind noch vorhanden.

Das Spiel, das von Tonsomo Entertainment für verschiedene Retro-Systeme entwickelt wird, ist als Download auf itch.io im "Name your price"-Modell erhältlich. (nba)

[Meldung: 16. Sep. 2025, 19:36] [Kommentare: 0]
.