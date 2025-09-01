|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|16.Sep.2025
| Pacman trifft auf Asteroids: Arcade-Spiel "Jurl" in Entwicklung
Mit "Jurl" ist ein neues Action-Game in Entwicklung, das in einer frühen Version angespielt werden kann und Elemente von Pacman und Asteroids verbindet. Ziel ist es, alle Weltraum-Diamanten einzusammeln, während man Alien-Gegnern ausweicht.
Jurl ist derzeit im Early-Access-Status, das heißt es ist spielbar, aber Schwachpunkte wie Probleme bei der Kollisionserkennung und ein paar grafische Bugs sind noch vorhanden.
Das Spiel, das von Tonsomo Entertainment für verschiedene Retro-Systeme entwickelt wird, ist als Download auf itch.io im "Name your price"-Modell erhältlich. (nba)
[Meldung: 16. Sep. 2025, 19:36] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.