|19.Sep.2025
| Linux: Kernel 6.12.47 LTS für X1000/e5500
Christian 'xeno74' Zigotzky hat den Linux-Kernel 6.12.47 LTS ("Langzeitunterstützung") für den AmigaOne X1000 und e5500-Maschinen (X5000/20, X5000/40, Mirari, und QEMU VMs) kompiliert. Änderungen:
(dr)
- X1000: Adding builtin support for newer Sound Blaster cards (Audigy Fx) CONFIG_SND_HDA_CODEC_REALTEK=m (Thanks to Julian). It is already activated for e5500 machines.
- Compiled with GCC 11.3.0
[Meldung: 19. Sep. 2025, 21:18] [Kommentare: 0]
