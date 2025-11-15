|19.Sep.2025
| Retrocomputer-Treff Niedersachsen: RCT#37 (15.11.2025, Hannover)
Am 15. November findet im "Freizeitheim Döhren" in Hannover der nächste "Retrocomputer-Treff Niedersachsen" statt. Der Treff ist laut Eigenbeschreibung "ein Workshop für alle Freunde alter Computer. Willkommen sind AMIGAs, ATARIs, C64, Apple, NeoGeo’s, Schneider CPCs. Sinclairs, ACORNs und anderer alte Systeme. Also- einfach mit dem Rechner vorbeikommen und einen Tag lang daddeln, basteln, fachsimpeln und einfach Spaß haben."
Für mitgebrachte Rechner sind 25 Tische (120×70) vorhanden. Der Eintritt ist frei. (dr)
[Meldung: 19. Sep. 2025, 21:31] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]