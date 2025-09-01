|22.Sep.2025
| Amiga-Emulator: Amiberry-lite 5.9.0
Amiberry-lite ist ein auf WinUAE 4.4 basierender Amiga-Emulator und im Gegensatz zum großen Bruder Amiberry für langsamere Hardware - bis hin zum Raspberry Pi 4 - gedacht. Neuerungen in Version 5.9.0:
(dr)
- Fixed 3.2.3 ROM IDs in detection
- Improved AHI implementation
- replace .ico with .png in the GUI
- GUI updates
- updated tinyXML2 library to latest version
- merge bsdsocket implementation from Amiberry
- P96 improvements
- Implement partial renders in amiberry_gfx
[Meldung: 22. Sep. 2025, 06:20] [Kommentare: 0]
