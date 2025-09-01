amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
22.Sep.2025



 Amiga-Emulator: Amiberry-lite 5.9.0
Amiberry-lite ist ein auf WinUAE 4.4 basierender Amiga-Emulator und im Gegensatz zum großen Bruder Amiberry für langsamere Hardware - bis hin zum Raspberry Pi 4 - gedacht. Neuerungen in Version 5.9.0:
  • Fixed 3.2.3 ROM IDs in detection
  • Improved AHI implementation
  • replace .ico with .png in the GUI
  • GUI updates
  • updated tinyXML2 library to latest version
  • merge bsdsocket implementation from Amiberry
  • P96 improvements
  • Implement partial renders in amiberry_gfx
(dr)

[Meldung: 22. Sep. 2025, 06:20] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.