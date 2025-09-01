amiga-news ENGLISH VERSION
24.Sep.2025



 Blog: Amiga Spice (Schaltungssimulation)
In seinem jüngsten Blog-Eintrag widmet sich Edwin van den Oosterkamp der weiterhin bestehenden Nutzbarkeit der Amiga-Version von SPICE, einer Schaltungssimulation. Beruflich werde er zwar auch weiterhin die moderneren PC-Fassungen verwenden, aber für seine Hobbyprojekte wohl doch öfter mal das zuletzt 1996 aktualisierte Amiga-Pendant nutzen. (snx)

[Meldung: 24. Sep. 2025, 10:54] [Kommentare: 0]
