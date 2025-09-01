Veranstaltung: Programmplan für die Amiga40

Pressemitteilung: "Heute wurde auf amigaevent.de offiziell der Programmplan der Amiga40 veröffentlicht!



Der Samstag startet mit hochkarätigen Vorträgen und Interviews unserer Ehrengäste - darunter Dale Luck, Jeff Bruette und Jürgen Göldner. Am Nachmittag widmen wir uns dann ganz dem Spieleklassiker "Die Siedler II", das auf der Amiga40 - mit nur 29 Jahren Verspätung - endlich in einer Amiga-Version veröffentlicht wird!



Dafür konnten wir einige Mitglieder des damaligen Entwicklerteams gewinnen, darunter Projektleiter Thomas Häuser. Sie werden nicht nur spannende Einblicke geben, sondern auch erworbene Exemplare des Spiels vor Ort signieren.



Der Sonntag gehört traditionell den Ausstellern: So werden zum Beispiel das PiStorm-Team, individual computers, das MorphOS- sowie das Mirari-Team über aktuelle Entwicklungen berichten und gemeinsam mit den Besuchern einen Blick in die Zukunft werfen.



Ein besonderes Highlight an beiden Tagen ist außerdem Christian Spaniks Auftritt mit einer Digisaurier-Live-Folge. Er nimmt euch mit auf eine Zeitreise zurück in die Ära, als der Amiga in den Läden stand und die Computerwelt aufmischte.



Die Eröffnung der Amiga40 übernimmt dieses Jahr Bill 'AmigaBill' Winters, der vielen von euch durch seinen unterhaltsamen und informativen YouTube-Kanal bestens bekannt ist.



Alle Bühnenvorträge finden im Foyer statt, wo rund 150 Sitzplätze zum Verweilen und Zuhören zur Verfügung stehen. Außerdem werden dort am Samstag gegen 17:45 Uhr die Gewinner des Community Awards bekanntgegeben.



Wir freuen uns sehr, euch zum 40-jährigen Jubiläum ein so umfangreiches und abwechslungsreiches Programm bieten zu können - und wünschen allen Besuchern zwei unvergessliche Tage voller Nostalgie, Neuheiten und Amiga-Spirit!" (snx)



[Meldung: 24. Sep. 2025, 10:55] [Kommentare: 2 - 24. Sep. 2025, 20:09]

