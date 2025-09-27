|ENGLISH VERSION
|28.Sep.2025
| MorphOS-Storage-Uploads bis 27.09.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 27.09.2025 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
WebRadio_3.3.lha Ambient/Screenbar A sbar plugin to listen... SDL_2.32.10_Libraries.lha Dependencies/Library/SDL All Libraries SDL : SDL... lhasa-0.5.0.lha Files/Archive lhasa-0.5.0.lha Unreal_1.2.lha Games/Shoot3D Unreal Engine 1 v200 so... fheroes2_1.1.11.lha Games/Strategy fheroes2 is a recreatio... AmigaGPT_2.12.0.lha Misc App for chatting to Cha...(snx)
[Meldung: 28. Sep. 2025, 11:49] [Kommentare: 0]
