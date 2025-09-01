amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
29.Sep.2025



 Amiga-Emulator für macOS: vAmiga 4.4b4
Dirk Hoffmann hat Version 4.4b4 seines Amiga-Emulators "vAmiga" für macOS veröffentlicht. Änderungen:
  • Fixes toolbar issues on macOS Tahoe
  • Fixed a crash on macOS Ventura
Der Entwickler merkt an, dass vAmiga auf macOS Tahoe nicht gründlich getestet wurde. Das offiziell unterstützte Betriebssystem ist Sequoia. (dr)

[Meldung: 29. Sep. 2025, 19:47] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.