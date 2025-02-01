amiga-news ENGLISH VERSION
01.Okt.2025



 Klassiker-Remake: "X-Out: Resurfaced" auf GOG.com erhältlich
Der im Februar erschienene Unterwasser-Shooter "X-Out: Resurfaced" ist nun auch auf GOG.com verfügbar, aktuell mit 25% Einführungsrabatt. Die überarbeitete Fassung des 1990 von Rainbow Arts veröffentlichten Klassikers bringt den legendären Unterwasser-Shooter in einer modernen Neuinterpretation auf aktuelle Plattformen (amiga-news.de berichtete).

X-Out: Resurfaced bietet eine rundum überarbeitete Präsentation mit neuen Partikel- und Lichteffekten, einem komplett remixten Soundtrack von Chris Hülsbeck sowie einer neu gestalteten Cover-Illustration von Ogan Kandemiroglu als Hommage an seinen verstorbenen Bruder Celal Kandemiroglu, den Künstler des Originals.

Neben dem Einzelspielermodus gibt es jetzt auch einen 2-Spieler-Couch-Coop-Modus, einen neuen Mirror Mode und ein überarbeitetes Shopsystem mit frei konfigurierbaren Flotten.

Erhältlich ist das Spiel neben GOG.com (Launch-Trailer) auch in den digitalen Stores von PlayStation, Nintendo und Xbox. Limitierte Special Editions sind weiterhin über ININ Games erhältlich. (nba)

[Meldung: 01. Okt. 2025, 01:00] [Kommentare: 0]
