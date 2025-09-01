|03.Okt.2025
| vAmigaWeb: Problem mit Safari-Browser V26 gelöst
Letzten Sonntag berichteten wir, dass es bei der Verwendung des Amiga-Emulators vAmigaWeb mit der Version 26 des Safari-Browsers Probleme auftraten. Die Entwickler konnten mittlerweile das Problem lokalisieren: es hängt mit den in den vAmigaCore-Builds verwendeten LinkerFlags zusammen.
Um das Problem zu beheben, wurde der Optimierungsgrad auf -O2 herabgestuft, wodurch ein hohes Leistungsniveau beibehalten und gleichzeitig die Kompatibilität mit Safari 26.0 gewährleistet wird. Es wurde ein automatischer Upgrade-Mechanismus implementiert: wenn eine App gestartet wird und feststellt, dass sie mit einer Version älter als 4.3.1 (der ersten Version mit -O2) erstellt wurde, löst sie automatisch ein Update aus, um das Problem zu beheben. (dr)
