amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
04.Okt.2025
HAJ (ANF)


 Interview mit Cover-Illustrator Roger Dean (Psygnosis)
Spillhistorie.no hat ein Interview mit dem Grafiker Roger Dean veröffentlicht, der nicht nur zahlreiche Spiele-Cover gestaltet hat sondern auch für das bekannte Eulen-Logo des Publisher Psygnosis verantwortlich ist. (cg)

[Meldung: 04. Okt. 2025, 21:48] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.