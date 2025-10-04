|ENGLISH VERSION
|
|05.Okt.2025
| MorphOS-Storage-Uploads bis 04.10.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 04.10.2025 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
vbcc_0.9h.lha Development/C A highly optimizing por... Xash3D_1.0.lha Games/Shoot3D Xash3D port TMSColor-3.2.lha Graphics/Convert Converter from BMP to T... ReportPlus_8.68.lha Misc A Multipurpose utility ... Lite-XL_2.1.8r2.lha Text/Edit Lite XL is a lightweigh...(snx)
[Meldung: 05. Okt. 2025, 08:26]
