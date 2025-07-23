|ENGLISH VERSION
|17.Okt.2025
| GUI für Greaseweazle Tools: FluxMyFluffyFloppy V5.2.5 für Windows
'FrankieTheFluff' hat die Version 5.2.5 seiner grafischen Benutzeroberfläche FluxMyFluffyFloppy für die Greaseweazle Tools V1.22 veröffentlicht (vgl. Video zur Einrichtung eines Greaseweazle V4). Änderungen:
[Meldung: 17. Okt. 2025, 06:26] [Kommentare: 0]
