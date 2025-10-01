|ENGLISH VERSION
|21.Okt.2025
| Veranstaltung: 34. Retro-Börse am 16.05.26 in Oberhausen
Die nächste Retro-Börse im Zentrum Altenberg in Oberhausen wird am 16. Mai 2026 von 10 bis 16 Uhr stattfinden, der Eintrittspreis beträgt weiterhin 6 Euro. (snx)
[Meldung: 21. Okt. 2025, 08:29] [Kommentare: 0]
